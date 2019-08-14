Подросток из Никологор украл три карты и купил чипсы и лимонад на 16 тысяч

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Фото: Pixabay.com
Подросток из поселка Никологоры в Вязниковском районе украл три карты и купил чипсы и лимонад на 16 тысяч рублей. Об этом
В июле 15-летний юноша выкрал у незнакомца три банковские карты, одна из них не требовала ввода ПИН-кода при оплате покупок. Злоумышленник неоднократно покупал чипсы, сухарики и лимонад, а также оплачивал покупки в интернет-магазинах и и пополнял счета мобильных игр.
На подростка завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК («Кража»). Его родители пообещали возместить ущерб.
Отмечается, что юноша растет в благополучной семье. Следователи обратили внимание органов профилактики на его родителей.
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