Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:01, 14 августа 2019 205
 0    0

Подросток из Никологор украл три карты и купил чипсы и лимонад на 16 тысяч

Подросток из Никологор украл три карты и купил чипсы и лимонад на 16 тысяч

Фото: Pixabay.com

Подросток из поселка Никологоры в Вязниковском районе украл три карты и купил чипсы и лимонад на 16 тысяч рублей. Об этом сообщил владимирский следком.

В июле 15-летний юноша выкрал у незнакомца три банковские карты, одна из них не требовала ввода ПИН-кода при оплате покупок. Злоумышленник неоднократно покупал чипсы, сухарики и лимонад, а также оплачивал покупки в интернет-магазинах и и пополнял счета мобильных игр.

На подростка завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК («Кража»). Его родители пообещали возместить ущерб.

Отмечается, что юноша растет в благополучной семье. Следователи обратили внимание органов профилактики на его родителей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 34 749
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 17 432
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
9:24, 7 августа 2019 16 156
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 16 105
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 904
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум