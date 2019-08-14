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Под Рязанью задержали распространявшего наркотики липчанина. Об этом сообщила
29-летний мужчина, который переехал в Рязанскую область и имел легальную работу, в течение двух недель по найму делал закладки.
Полицейские в интернете нашли предполагаемого закладчика, после чего его задержали в Турлатове.
Во время осмотра его квартиры в ванной обнаружили около 40 капсул с наркотиком, приготовленных для продажи.
Всего из оборота изъяли 83 грамма наркотического средства.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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