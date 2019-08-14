Под Рязанью сфотографировали самый яркий звездопад лета. Фото

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Под Рязанью сфотографировали самый яркий звездопад лета.
По словам мужчины, он наблюдал за звездным небом у села Стафурлово в Рязанской районе.
Напомним, самым ярким звездопадом лета считают метеоритный поток Персеиды. Земля проходит через пылевые частицы от кометы Свифта-Таттла, которые, сгорая в атмосфере, образуют «дождь».
Поток Персеиды активен в августе. Его максимум обычно приходится на 12 августа, когда число метеоров может достигать 60 в час.
(по материалам «
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