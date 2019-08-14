Пьяный рязанец угнал «Опель» и улетел в кювет

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Путятинском районе Рязанской области задержали 19-летнего местного жителя, который угнал Opel в селе Береговое. Об этом сообщила
В полицию обратился 26-летний житель Московской области, который отдыхал у родственников. Мужчина рассказал, что накануне вечером припарковал во дворе дома автомобиль, а утром заметил пропажу.
Полицейские нашли свидетелей, которые указали на личность водителя. По предварительной информации, злоумышленник вечером зашел в гости в квартиру, где остановился владелец машины. Угонщик забрал ключи от автомобиля и поехал кататься.
Стражи порядка установили, что мужчина был нетрезв. Из-за этого он не справился с управлением и съехал в кювет.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.