На улице Есенина «Ленд Ровер» сбил девушку

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером во вторник, 13 августа, около дома №66 на улице Есенина произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 21:05 27-летний рязанец на Land Rover Freelander, ехавший в сторону площади Театральной, сбил 22-летнюю девушку. По предварительной информации, она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
С травмами пострадавшую доставили в больницу.
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