Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:43, 14 августа 2019 292
 0    0

На шести рязанских улицах отключили свет из-за аварии

На шести рязанских улицах отключили свет из-за аварии

На шести рязанских улицах отключили свет из-за аварии. Об этом RZN.info сообщили в МУП РГРЭС.

Электричества нет по следующим адресам:

  • улица Новоселов;
  • улица Тимуровцев;
  • улица Касимовское шоссе;
  • улица Быстрецкая;
  • Улица Кальная;
  • Улица Боголюбова.

В аварийно-диспетчерской службе уточнили, что восстановление электроснабжения планируется через три часа после отключения.

Отметим, в районе улиц не работают светофоры и несколько магазинов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 34 937
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 17 473
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
9:24, 7 августа 2019 16 163
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 16 112
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 908
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум