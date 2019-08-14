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Фото: Pixabay.com
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, которое неслось на камни, передает
ЧП произошло под Барнаулом. Теплоход с 50 пассажирами потерял управление, но экипаж другого судна помог предотвратить крушение.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.