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13:58, 14 августа 2019 170
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Москвичку осудят за попытку дать взятку рязанскому полицейскому

Москвичку осудят за попытку дать взятку рязанскому полицейскому

Москвичку осудят за попытку дать взятку рязанскому полицейскому. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что 19 июня 2019 года женщина в служебном кабинете пыталась передать начальнику ГИБДД по Клепиковскому району сто тысяч рублей взятки за «не составление в отношении нее протокола об административном правонарушении и освобождения от ответственности».

Женщину задержали «с применением специальных технических средств».

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.


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