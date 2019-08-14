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Москвичку осудят за попытку дать взятку рязанскому полицейскому. Об этом сообщил
Установлено, что 19 июня 2019 года женщина в служебном кабинете пыталась передать начальнику ГИБДД по Клепиковскому району сто тысяч рублей взятки за «не составление в отношении нее протокола об административном правонарушении и освобождения от ответственности».
Женщину задержали «с применением специальных технических средств».
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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