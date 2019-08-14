Многодетную семью из Моршанска признали лучшей в России

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Многодетная семья Замятиных из Моршанска победила в конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Об этом
Михаил и Наталья Замятины поженились более 20 лет назад. У них родились восемь детей: старший сын стал военным, еще двое учатся в СПБГУ и краснодарском училище летчиков. Трое детей ходят в школу, двое — в детский сад.
Михаил Замятин сейчас на пенсии. Он участвует в турслетах и различных спортивных фестивалях. Супруга мужчины работает учителем истории и также увлекается спортом: ежегодно участвует в экспедициях на Полярный Урал, в Карелию и на Кольский полуостров.
«В нашем случае в семье стержневыми ориентирами стали спорт, туризм, интерес к книгам, к отечественной истории, увлечение интеллектуальными соревнованиями, любовь к лесу, горам, лугам», — рассказала женщина.
Отмечается, что на конкурс «Семья года» подали 353 заявки. Победителями в различных номинациях («Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций») стали 85 семей.
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