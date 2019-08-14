Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:00, 14 августа 2019 139
 0    0

Многодетную семью из Моршанска признали лучшей в России

Многодетную семью из Моршанска признали лучшей в России

Многодетная семья Замятиных из Моршанска победила в конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Об этом сообщил сайт администрации области.

Михаил и Наталья Замятины поженились более 20 лет назад. У них родились восемь детей: старший сын стал военным, еще двое учатся в СПБГУ и краснодарском училище летчиков. Трое детей ходят в школу, двое — в детский сад.

Михаил Замятин сейчас на пенсии. Он участвует в турслетах и различных спортивных фестивалях. Супруга мужчины работает учителем истории и также увлекается спортом: ежегодно участвует в экспедициях на Полярный Урал, в Карелию и на Кольский полуостров.

«В нашем случае в семье стержневыми ориентирами стали спорт, туризм, интерес к книгам, к отечественной истории, увлечение интеллектуальными соревнованиями, любовь к лесу, горам, лугам», — рассказала женщина.

Отмечается, что на конкурс «Семья года» подали 353 заявки. Победителями в различных номинациях («Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций») стали 85 семей.

Фото с сайта администрации Тамбовской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 34 062
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 17 243
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
9:24, 7 августа 2019 16 126
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 16 081
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 875
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум