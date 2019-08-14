Министр просвещения России потребовала разобраться с ситуацией вокруг рязанского лагеря

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Фото: Ru.wikipedia.org
Министр просвещения России Ольга Васильева потребовала разобраться с ситуацией вокруг рязанского лагеря «Лесная сказка», где отказались отдыхать дети из пострадавшей от паводка Иркутской области. Об этом она сообщила
«Сразу хочу сказать, что для Иркутской области мы предлагали четыре лагеря на выбор. Рязанский был в реестре, то есть он прошел Роспотребнадзор, его принимала комиссия, это не был лагерь самостийный. Сама по себе ситуация, конечно, недопустима. Здесь, мне кажется, сложилось несколько в одной точке линий, которые требуют разбирательства, что произошло реально», — сказала Васильева.
Напомним, на прошлой неделе в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе
Детский омбудсмен заявила, что Анна Кузнецова
Позже Роспотребнадзор
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Ранее сообщалось, что школьников
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