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12:14, 14 августа 2019 565
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Министр просвещения России потребовала разобраться с ситуацией вокруг рязанского лагеря

Министр просвещения России потребовала разобраться с ситуацией вокруг рязанского лагеря

Фото: Ru.wikipedia.org

Министр просвещения России Ольга Васильева потребовала разобраться с ситуацией вокруг рязанского лагеря «Лесная сказка», где отказались отдыхать дети из пострадавшей от паводка Иркутской области. Об этом она сообщила ТАСС, добавив, что нужно выяснить, почему проверяющие органы сочли возможным работу этого учреждения.

«Сразу хочу сказать, что для Иркутской области мы предлагали четыре лагеря на выбор. Рязанский был в реестре, то есть он прошел Роспотребнадзор, его принимала комиссия, это не был лагерь самостийный. Сама по себе ситуация, конечно, недопустима. Здесь, мне кажется, сложилось несколько в одной точке линий, которые требуют разбирательства, что произошло реально», — сказала Васильева.

Напомним, на прошлой неделе в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе приехали 179 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Они пожаловались на условия и попросили увезти их. После жалобы в лагере устроили проверку прокуратура, министр образования Иркутской области и следователи.

Детский омбудсмен заявила, что Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем.

Позже Роспотребнадзор пояснил, что лагерь не должен был работать в четвертую смену.

Также Любимов извинился за испорченный отдых школьников.

Ранее сообщалось, что школьников отправят в другие лагеря.


© RZN.info

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