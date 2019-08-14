RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Минэкономразвития одобрил субсидию в миллиард на развитие двух владимирских технопарков. Об этом
В министерство подавали заявки на развитие технопарков «ИКСЭл» и «Ставровский». Обе компании прошли отбор. Их рекомендовали к финансированию в следующем году.
Заявка от «ИКСЭл» заняла третье место из числа технопарков-победителей конкурсного отбора, заявка индустриального парка «Ставровский» — второе место в рейтинге промышленных парков.
На один проект из федерального бюджета могут выделить максимум 500 миллионов рублей на два года. Из областного бюджета направят еще десять миллионов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы задержали пьяного водителя, врезавшегося в забор. Видео
|
cледующая новость →Рязанский музей имени Солженицына представят во Франции и Бельгии
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?