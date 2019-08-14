Кураев предложил бесплатно пускать туристов в Успенский собор во Владимире по паролю-молитве

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Фото: © RZN.info / Анна Шмакова
Дьякон Андрей Кураев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» предложил бесплатно пускать туристов в Успенский собор во Владимире по паролю-молитве святому князю Юрию Всеволодовичу.
Священник высказал такую идею после обсуждения ситуации, когда житель Нижнего Новгорода Виталий Груданов через суд решил добиваться права поклониться мощам в «музейное» время (с 13:00 до 16.45). Ему отказали. Кураев сослался на практику стран Западной Европы, где епархии берут деньги на содержание храма, например, за подъем на колокольню. Он предложил Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику и местной епархии заключить соглашение на этот счет и пропускать бесплатно во внеслужебное время тех, кто докажет «паломническое» желание зайти в собор.
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