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20:36, 14 августа 2019 104
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К среднему классу относятся лишь 11% рязанских семей — эксперты

К среднему классу относятся лишь 11% рязанских семей — эксперты

Фото: Pixabay.com

К среднему классу относятся лишь 11% рязанских семей. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости. Регион занимает 47 место в рейтинге из 85 субъектов.

Согласно исследованию, в целом в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, 14,2% можно отнести к среднему классу. Исследователи учитывали не только уровень зарплат, но и другие доходы (сдачу жилья, проценты по вкладам и прочие).

Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ: там к среднему классу можно отнести 45%. Специалисты объясняют такие показатели высокими зарплатами и дешевизной жилья.

Более трети семей считвают средним классом в Магаданской области (34,5%) и в Чукотском автономном округе (33,8%).

Москва оказалась на седьмом месте, Санкт-Петербург — на восьмом. Там чуть более четверти всех семей можно отнести к среднему классу.


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