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Фото: Pixabay.com
К среднему классу относятся лишь 11% рязанских семей. К такому выводу пришли эксперты
Согласно исследованию, в целом в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, 14,2% можно отнести к среднему классу. Исследователи учитывали не только уровень зарплат, но и другие доходы (сдачу жилья, проценты по вкладам и прочие).
Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ: там к среднему классу можно отнести 45%. Специалисты объясняют такие показатели высокими зарплатами и дешевизной жилья.
Более трети семей считвают средним классом в Магаданской области (34,5%) и в Чукотском автономном округе (33,8%).
Москва оказалась на седьмом месте, Санкт-Петербург — на восьмом. Там чуть более четверти всех семей можно отнести к среднему классу.
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