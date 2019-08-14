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Фото: Pixabay.com
Девушка привезла из Москвы в Тамбов большую партию мефедрона. Об этом
Вечером во вторник, 13 августа, на федеральной трассе Р-22 «Каспий» оперативники остановили Lada Kalina, за рулем которой была 21-летняя девушка. В ее одежде и машине нашли почти полкилограмма наркотиков.
Злоумышленница рассказала, что купила в столице оптовую партию метилэфедрона и хотела распространить в Тамбове через «тайники».
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