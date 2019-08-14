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На заседании также одобрили изменения по объемам финансирования ряда региональных госпрограмм.
Отмечается, что корректировки в программе «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» позволят быстрее и эффективнее вести капитальное строительство, газификацию, стимулировать развитие малоэтажного жилищного строительства с учетом комплексного развития территорий.
Так, в 2019 году на 4 млн рублей увеличивается финансирование предоставления соцвыплат гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотеки на строительство жилого дома.
«Соответственно, вырастет количество участников, которые смогут получить в текущем году эту господдержку, с 10 до 25 человек», — отметили в правительстве.
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