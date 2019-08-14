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10:32, 14 августа 2019 588
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Детсад в Кальном должен открыться к 1 сентября — Любимов

Детсад в Кальном должен открыться к 1 сентября — Любимов

Детсад в Кальном, который не успели построить в срок, должен открыться к 1 сентября. Об этом губернатор Николай Любимов заявил на заседании правительства во вторник, 13 августа.

Изначально объект планировали сдать в 2018 году, но этого не произошло. После проверки прокуратуры возбудили два уголовных дела. Позже стало известно, что директор управления капитального строительства Рязани пойдет под суд за то, что принял недостроенный детсад. По последним данным, стоимость возведения объекта завысили на 25 миллионов.

На заседании также одобрили изменения по объемам финансирования ряда региональных госпрограмм.

Отмечается, что корректировки в программе «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» позволят быстрее и эффективнее вести капитальное строительство, газификацию, стимулировать развитие малоэтажного жилищного строительства с учетом комплексного развития территорий.

Так, в 2019 году на 4 млн рублей увеличивается финансирование предоставления соцвыплат гражданам на уплату части первоначального взноса при получении ипотеки на строительство жилого дома.

«Соответственно, вырастет количество участников, которые смогут получить в текущем году эту господдержку, с 10 до 25 человек», — отметили в правительстве.


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