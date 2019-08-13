Житель Александро-Невского района чуть не убил женщину табуреткой

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Житель села Сергиевский Боровок Александро-Невского района чуть не убил свою 52-летнюю сожительницу табуреткой. Об этом сообщила
Известно, что во время ссоры 43-летний мужчина стал угрожать потерпевшей. Прибывшие полицейские успокоили его.
В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ. Отмечается, что ранее его уже судили за аналогичное преступление.
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