Женское ДТП. Из-за мелкой аварии на Первомайском проспекте образовалась пробка

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Вечером во вторник, 13 августа, около площади Ленина произошло ДТП. Из-за этого на Первомайском проспекте образовалась пробка.
Ехавший от улицы Маяковского Volkswagen Polo сзади врезался в Renault Duster. За рулем автомобилей находились женщины.
Машины получили незначительные повреждения, никто из людей серьезно не пострадал.
Из-за ДТП движение затруднено от остановки «Дом художника» до площади Ленина.
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