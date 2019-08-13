Во Владимире появится новый сквер

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Фото: Pixabay.com
Во Владимире на Октябрьком проспекте появится новый сквер. Его заложат в среду, 14 августа, рядом со зданием областной администрации,
Сквер получит имя в честь 75-летия Владимирской области. На его территории заложат капсулу с посланием к потомкам.
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