Владимирская область получит более 380 миллионов на расселение аварийных домов

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Владимирская область получит 382,3 миллиона рублей на переселение жильцов из аварийных домов. Об этом сообщил
Первые 30 миллионов рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ уже поступили. Эти деньги направят в бюджеты муниципальных образований.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» в этому году в регионе должны расселить 1,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
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