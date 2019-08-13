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13:07, 13 августа 2019 203
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Владимирская область получит более 380 миллионов на расселение аварийных домов

Владимирская область получит более 380 миллионов на расселение аварийных домов

Владимирская область получит 382,3 миллиона рублей на переселение жильцов из аварийных домов. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Первые 30 миллионов рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ уже поступили. Эти деньги направят в бюджеты муниципальных образований.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в этому году в регионе должны расселить 1,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья.


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