Владимирец ковшом погрузчика уничтожил деревья в охраняемой зоне

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Житель Вязниковского района ковшом погрузчика уничтожил ясенелистные клены в охраняемой зоне. Об этом
Оперативники выяснили, что в конце июля за вознаграждение 51-летний мужчина на погрузчике извлекал из земли металлические емкости.
«Чтобы деревья не мешали, подозреваемый, пользуясь ковшом погрузчика, убрал их вместе с верхним слоем грунта, отделив от корней», — рассказали в полиции.
Ущерб превысил 190 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 260 УК («Повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений»).
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