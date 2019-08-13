В Туле устроили благотворительную акцию перед 1 сентября

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В Туле устроили благотворительную акцию «Рюкзачок радости». Горожане могут помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, собраться в школу,
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