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16:32, 13 августа 2019 124
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В Туле устроили благотворительную акцию перед 1 сентября

В Туле устроили благотворительную акцию перед 1 сентября

В Туле устроили благотворительную акцию «Рюкзачок радости». Горожане могут помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, собраться в школу, сообщил сайт администрации города.

До 18 августа принимают канцелярские товары, школьные ранцы, мешки для сменной обуви и спортивной формы, банты и другие аксессуары.

Вещи собирают по адресам:

  • «ММЦ «Родина», проспект Ленина, дом 20, понедельник — четверг 09:00-18:00, пятница 9:00—17:00;
  • Молодежное пространство «Газон», Казанская набережная (зона инфоцентра), вторник -суббота 16:00—20:00;
  • Магазин канцтоваров «Комус», улица 9 Мая, дом 1, понедельник — пятница 9:00—20:00; суббота, воскресенье 10:00—19:00;
  • Магазин канцтоваров «Канцлер», проспект Ленина, дом 60, понедельник — суббота 9:00—20:00; воскресенье 9:00—19:00;
  • Магазин канцтоваров «Скрепка Молодая», проспект Ленина, дом 84а, понедельник — пятница 9:00—19:00; суббота 9:00—18:00; воскресенье 9:00—17:00;
  • Магазин канцтоваров «Скрепка Золотая», улица Тургеневская, дом 50 В, понедельник — четверг 9:00—19:00; пятница 9:00—17:00; суббота 9:00—18:00.

Вопросы можно задать по адресу: 36-43-56.


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