В среду в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды

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В ночь на среду, 14 августа, в Рязанской области возможны дождь и гроза. Об этом сообщила
Днем местами также возможен небольшой дождь.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +23, +28 градусов.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.