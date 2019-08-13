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Фото: Pixabay.com
В селе Доброе липчанин до смерти забил молотком пенсионерку. Об этом
Утром в понедельник, 12 августа, мужчина мнесколько раз ударил молотком 80-летнюю соседку по лицу и голове. По версии следствия, он действовал на «почве личных неприязненных отношений, возникших в связи с гражданским иском по межеванию земельного участка».
На мужчину завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Он признал вину.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.