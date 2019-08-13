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13:46, 13 августа 2019 108
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В селе Доброе липчанин до смерти забил молотком пенсионерку

В селе Доброе липчанин до смерти забил молотком пенсионерку

Фото: Pixabay.com

В селе Доброе липчанин до смерти забил молотком пенсионерку. Об этом сообщили в регинальном следкоме.

Утром в понедельник, 12 августа, мужчина мнесколько раз ударил молотком 80-летнюю соседку по лицу и голове. По версии следствия, он действовал на «почве личных неприязненных отношений, возникших в связи с гражданским иском по межеванию земельного участка».

На мужчину завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Он признал вину.


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