В Рязанской области мужчину осудят за угрозу убийством жены

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В Сараевском районе 37-летнего мужчину осудят за угрозу убийством своей жены. Об этом пишет ИД «
Во время семейной ссоры мужчина занес топор над головой жены.
«К счастью, ей удалось убежать в соседнюю комнату, закрыться там, и вызвать по телефону полицию», — рассказал участковый уполномоченный МО МВД России «Сараевский» Петр Новиков.
Мужчина полностью признал вину. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 (угроза убийством). Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
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