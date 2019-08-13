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16:07, 13 августа 2019 146
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В Рязани вынесли приговор мужчине, поджегшего 79-летнюю бабушку

В Рязани вынесли приговор мужчине, поджегшего 79-летнюю бабушку

В Рязани рассмотрели дело в отношении 32-летнего мужчины, который поджег свою 79-летнюю бабушку. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Прокуратура поддержала обвинение по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью) и части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти).

Случай произошел в апреле в квартире в Московском районе. Мужчина поссорился с матерью и бабушкой во время распития спиртного. Обвиняемый толкнул пожилую женщину, та упала. После этого рязанец дважды ударил ее ногой по телу и голове, облил жидкостью для розжига и поджег. После возгорания он вылил на потерпевшую ведро воды и покинул квартиру.

В это время к дому подъехала полиция, которую вызвали соседи. Возле подъезда дома оперативники увидели мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения и предложили ему проехать в отдел полиции. На предложение он ответил ударом одного из полицейских металлической деталью от табурета.

Пожилую женщину доставили в больницу, где доставили необходимую медпомощь.

Мужчине назначили шесть лет в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.


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