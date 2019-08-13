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В Рязани планируют создать зоополицию. Об этом сообщило РИА
Цель нового органа — защита животных от живодеров. Средства на запуск проекта казаки намерены получить в Фонде президентских грантов.
«Планируем создать зоополицию первоначально в Екатеринбурге. Формировать будем экипаж, в него будут входить ветеринар, юрист, журналист и два казака для физической защиты. Будем выезжать на звонки и проверять, действительно ли было плохое отношение к животным», — рассказал Ковалев.
Если опыт окажется положительным, то зоополиция может появиться в свердловских Ревде и Нижнем Тагиле, а также в Рязани.
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