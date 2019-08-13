В Петушках 19-летний водитель перевернулся на «Митсубиси», погибла школьница

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В Петушках 19-летний водитель перевернулся на Mitsubishi Lancer. Погибла его пассажирка 2004 года рождения, сообщила пресс-служба владимирского УМВД.
Во вторник, 13 августа, около 00:30 при движении по Спортивному проезду со стороны улицы Трудовой машина выехала на обочину и перевернулась. Травмы получили водитель 2000 года рождения, его пассажиры 1999, 2000 и 2004 года рождения.
Полиция проводит проверку.
Фото владимирского УМВД
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