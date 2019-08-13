В музее-заповеднике Есенина появились новые экспонаты

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В музее-заповеднике С.А. Есенина в Константинове появились новые экспонаты. Об этом сообщила ГТРК «
Теперь гости музея смогут увидеть там фотопластинки с историей семьи Кулаковых-Кашиных. Рассмотреть снимки можно с помощью стереоскопа.
«Наша коллекция довольно большая, обширная — более 30 тысяч единиц хранения в ней, где-то наполовину основного фонда и половину научно-вспомогательного фонда», — рассказала Вера Титова, старший научный сотрудник отдела фондов государственного музея-заповедника С.А. Есенина.
Отмечается, что подобных экспонатов нет ни в одном музее страны.
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