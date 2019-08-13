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Со вторника, 13 августа, в Липецке изменили четыре автобусных маршрута. Об этом
Изменения связаны с ремонтом на улице Ильича. Новые схемы движения выглядят так:
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