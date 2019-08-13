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11:19, 13 августа 2019 130
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В Липецке изменили четыре автобусных маршрута

В Липецке изменили четыре автобусных маршрута

Со вторника, 13 августа, в Липецке изменили четыре автобусных маршрута. Об этом сообщил сайт администрации города.

Изменения связаны с ремонтом на улице Ильича. Новые схемы движения выглядят так:

  • № 33 «Чаплыгинское шоссе — 3 участок, ЛТЗ»,
  • № 323А «Ж/д вокзал — 3 участок ЛТЗ»,
  • № 379 «улица Пришвина — улица Московская — 3 участок ЛТЗ» в прямом направлении по схеме: «…улица Жуковского — улица Краснозаводская — улица Ленинградская — улица Ильича — улица Волгоградская — остановка «Рыночная площадь», в обратном направлении по схеме: «остановка «Рыночная площадь» — улица Волгоградская — улица Студенческая — улица 3 Сентября — далее по маршрутам»;
  • № 19 «площадь Клименкова — 3 участок ЛТЗ — п. Заречье — площадь Клименкова» будет осуществляться по схеме «…улица Жуковского — улица Краснозаводская — улица Ленинградская — улица Ильича — улица Волгоградская — улица Седова — улица Воронежская — улица Волгоградская — улица Студенческая — улица 3 Сентября — далее по маршруту».

Подробности по телефону: 31-00-82.

Фото с сайта администрации Липецка


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