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13:09, 13 августа 2019 403
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Улицу Островского перекроют на две недели. Расписание движения общественного транспорта

Улицу Островского перекроют на две недели. Расписание движения общественного транспорта

Участок улицы Островского от дома №1 до дома №9 перекроют на две недели. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Движение закроют в период с 10:00 16 августа до 24:00 31 августа. На это время пассажирский транспорт начнет следовать по измененной схеме.

  • Троллейбусы маршрутов №3 и №9 при движении от остановки «Памятник Полетаеву» проследуют по Безымянному переулку, Братиславской улице, далее по своим маршрутам;
  • Автобусы маршрутов №49 и №65 при движении в сторону микрорайона Братиславский от остановки «Памятник Полетаеву» проследуют по Безымянному переулку, Братиславской улице, далее по своим маршрутам.

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