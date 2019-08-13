Улицу Островского перекроют на две недели. Расписание движения общественного транспорта

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Участок улицы Островского от дома №1 до дома №9 перекроют на две недели. Об этом сообщил
Движение закроют в период с 10:00 16 августа до 24:00 31 августа. На это время пассажирский транспорт начнет следовать по измененной схеме.
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