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10:05, 13 августа 2019 1 504
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У рязанского цирка сменился директор

У рязанского цирка сменился директор

У рязанского цирка сменился директор. Об этом сообщил Росгорцирк.

Новым директором цирка назначена Елена Остроумова, а предыдущий руководитель, Тамара Бортникова назначена на должность директора екатеринбургского цирка.

Помимо рязанского Бортникова также возглавляла цирк в Туле.

Фото из группы «Рязанский Цирк»


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