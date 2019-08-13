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16:58, 13 августа 2019 101
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Тульское предприятие выплатило сотрудникам более пяти миллионов долга

Тульское предприятие выплатило сотрудникам более пяти миллионов долга

Предприятие в Киреевске выплатило сотрудникам более пяти миллионов рублей долга. Об этом сообщили в тульском следкоме.

По версии следствия, с 1 июля по 31 декабря 2018 года гендиректор фирмы не выплатил 74 работникам зарплату на общую сумму 5 миллионов 387 тысяч рублей. При этом предприятие переводило деньги поставщикам и возвращало займы.

На гендиректора завели уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности»), части 2 статьи 145.1 УК («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности»). Во время следствия он выплатил долг сотрудникам.

«Уголовное дело с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в следкоме.


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