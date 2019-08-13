Тамбовская психбольница получила более миллиона на поддержку детей с синдромом Дауна

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Фото: Pixabay.com
Специалисты Тамбовской психиатрической клинической больницы получили президентский грант на поддержку детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна. Об этом
Проект тамбовских медиков направлен на формирование единой региональной системы взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и семьями. В его рамках должны появиться стажировочные площадки по распространению эффективных технологий оказания ранней помощи, обучения и воспитания детей с ментальными нарушениями. Проект должны реализовать до 25 декабря 2020 года.
Ранее больница получила грант на реабилитационно-досуговый клуб и лечебно-трудовые швейные мастерские. Отмечается, что они помогли социализироваться многим пациентам с психическими отклонениями.
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