Смолянка «погадала на суженых» калужским студенткам и украла у них кольца

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Фото: Pixabay.com
Жительница Смоленской области «погадала на суженых» калужским студенткам и украла у них кольца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Злоумышленница подошла к двум 18-летним студенткам на улице и предложила погадать. Девушки передали ей два кольца и 500 рублей. В купюру «гадалка» спрятала украшения, а затем незаметно заменила получившийся сверток.
«Забросив смятую купюру одной из девушек под одежду, собеседница сказала: «Я вернула кольца, а теперь быстро иди домой, только не оборачивайтесь и не разговаривайте, не то счастье обойдет вас стороной», — рассказали в полиции.
На соседней улице женщина сдала в ломбард кольца за 15 тысяч рублей и уехала в Смоленск. Оперативники задержали ее. На злоумышленницу завели уголовное дело по 2 статьи 159 УК («Мошенничество»).
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