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16:08, 13 августа 2019 139
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Следователи задержали москвича, подозреваемого в гибели касимовца

Следователи задержали москвича, подозреваемого в гибели касимовца

Следователи по горячим следам задержали 19-летнего москвича, подозреваемого в гибели касимовца. Тело 29-летнего жителя поселка Елатьма Касимовского района обнаружили 4 августа на улице, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 3 августа между потерпевшим и подозреваемым произошла ссора на бытовой почве. Во время конфликта москвич избил местного жителя, который в результате скончался от полученных травм.

Злоумышленник скрылся, его разыскали и арестовали. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Расследование продолжается.


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