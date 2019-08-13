Следователи задержали москвича, подозреваемого в гибели касимовца

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Следователи по горячим следам задержали 19-летнего москвича, подозреваемого в гибели касимовца. Тело 29-летнего жителя поселка Елатьма Касимовского района обнаружили 4 августа на улице, сообщил
По данным следствия, вечером 3 августа между потерпевшим и подозреваемым произошла ссора на бытовой почве. Во время конфликта москвич избил местного жителя, который в результате скончался от полученных травм.
Злоумышленник скрылся, его разыскали и арестовали. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Расследование продолжается.
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