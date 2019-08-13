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9:56, 13 августа 2019 393
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Следователи просят помочь в поисках пропавшего в апреле тамбовчанина

Следователи просят помочь в поисках пропавшего в апреле тамбовчанина

Следователи просят помочь в поисках тамбовчанина Сергея Демина. Он ушел из дома 22 апреля и пропал. Последний раз его видели в районе сквера Зои Космодемьянской.

Мужчина 1968 года рождения был одет в черную куртку с вставками стального цвета, камуфляжную кофту, темно-синие штаны, черные кроссовки и черную кепку.

Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые.

Всех, кто знает что-то о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (4752) 47-27-82 или 02 (102).


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