Следователи просят помочь в поисках пропавшего в апреле тамбовчанина

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Мужчина 1968 года рождения был одет в черную куртку с вставками стального цвета, камуфляжную кофту, темно-синие штаны, черные кроссовки и черную кепку.
Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые.
Всех, кто знает что-то о пропавшем, просят позвонить по телефонам:
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