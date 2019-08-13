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Сасовец украл с прилавка магазина набор электронных часов, зарядных устройств для мобильных телефонов и подобной продукции — всего на сумму около шести тысяч рублей. Об этом сообщил
Оперативники разыскали мужчину и обнаружили по месту его проживания похищенное. Злоумышленник намеревался продать товары, но не успел.
Мужчина признался, что гулял по торговому центру и заметил, что витрина одного из павильонов примыкает к окну, но при этом между ними имеется небольшое свободное пространство. Злоумышленник решил воспользоваться моментом и достал из-под стекла выставленные товары, после чего скрылся.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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