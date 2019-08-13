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11:53, 13 августа 2019 422
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Самая красивая владимирская деревня получит миллион

Самая красивая владимирская деревня получит миллион

Фото: Pixabay.com

Самая красивая владимирская деревня получит миллион рублей. В организованном «Единой Россией» конкурсе участвуют 97 населенных пунктов, сообщил сайт партии.

Члены жюри объехали более 30 деревень, до осени они побывают во всех населенных пунктах, отправивших заявку. В понедельник, 12 августа, деревни Гороховецкого района посетили председатель организационного комитета конкурса Вячеслав Картухин и член оргкомитета Айтуган Текегалиев. Жители Слукина показали им зону отдыха со сценой, беседкой и клумбами.

«У нас благоустройство в основном для взрослых, а для детей практически ничего нет. Надеемся, что выиграем в конкурсе, и построим детскую площадку, которую так хотят жители нашей деревни», — рассказал староста деревни Слукино Сергей Козенко.

Место под детскую площадку в деревне уже нашли.

Председатель организационного комитета конкурса Вячеслав Картухин уточнил, что из-за большого количества заявок в этмо году решили поощрить в различных номинациях не только победителей и призеров, но и других участников.

«Все населенные пункты, в которых мы сегодня побывали, они возрождаются. Именно на этот и направлен наш конкурс — привлечь внимание к сельским населенным пунктам, чтобы на селе было жить комфортно. Сильная сторона наших деревень — это люди, которые с любовью относятся к месту, в котором живут», — считает он.

Отмечается, что конкурс проводят в регионе в пятый раз.


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