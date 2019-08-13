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Рязанку осудили за дачу ложных показаний в суде. Об этом сообщил
31-летняя жительница областного центра, выступала свидетелем в уголовном деле по обвинению ее знакомого в совершении умышленного особо тяжкого преступления. Желая помочь подсудимом, она дала суду заведомо ложные показания.
Тем самым женщина пыталась исказить обстоятельства произошедшего. Однако показания свидетельницы опровергнуты совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств.
Приговором суда женщина признана виновной и осуждена по части 1 статьи 307 УК РФ к наказанию в виде 80 часов обязательных работ.
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