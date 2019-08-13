«Ростелеком» рассказал рязанцам о возможностях «Умного дома»

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Руководитель по работе с массовым сегментом рязанского и тульского филиалов «Ростелекома» Елена Пронькина рассказала о возможностях «Умного дома», а также о том, как сохранить спокойствие за своих близких и за безопасность своего жилья.
«Умный дом» — это интеллектуальная система, которая обезопасит ваше жилье, даже если вы очень далеко. С ее помощью можно круглосуточно в режиме реального времени получать информацию о возникновении нештатной ситуации и контролировать происходящее дома из любой точки мира, где есть доступ в сеть интернет. Систему можно настроить под свои требования, прописать сценарии управления и организовать к ней удаленный доступ.
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