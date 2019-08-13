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9:59, 13 августа 2019 563

Российский Союз строителей наградил сотрудников ГК «Зеленый сад»

Российский Союз строителей наградил сотрудников ГК «Зеленый сад»

Накануне Дня строителя сотрудников Группы компаний «Зеленый сад» отметили наградами Российского Союза строителей.

Почетный знак «Строительная слава» — высшую общественную награду работников строительного комплекса страны — получил Александр Семенков, заместитель главного инженера ГК «Зеленый сад».

В список лучших строителей Рязанской области, занесенных в 2019 году на Доску почета строителей, вошел Сергей Анисимов, плотник-бетонщик ГК «Зеленый сад».

8 августа во время торжественной церемонии в музыкальном театре председатель совета Союза строителей Рязанской области Лема Шаипов вручил Андрею Оришкевичу, директору по общим вопросам ГК «Зеленый сад», орден «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей.

Грамоты, подписанные президентом Российского Союза строителей Владимиром Яковлевым, за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие строительной отрасли Рязанской области получили:

  • Виктор Чижов — водитель ООО «Зеленый сад-Автослуга»;
  • Алексей Марьяшин — бетонщик ООО «Строительные технологии»;
  • Алексей Щекин — арматурщик ООО «Строительные технологии».

Почетными грамотами Союза строителей Рязанской области за высокие показатели в труде и в связи с профессиональным праздником «День строителя» наградили:

  • Алексея Вербицкого — водителя ООО «Зеленый сад-Автослуга»;
  • Алексея Матюнькина — газоэлектросварщика ООО «Строительные технологии»;
  • Николая Старкова — слесаря-сантехника ООО «Строительные технологии».

Фото ГК «Зеленый сад»


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