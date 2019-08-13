Российский Союз строителей наградил сотрудников ГК «Зеленый сад»

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Накануне Дня строителя сотрудников Группы компаний «
Почетный знак «Строительная слава» — высшую общественную награду работников строительного комплекса страны — получил Александр Семенков, заместитель главного инженера ГК «Зеленый сад».
В список лучших строителей Рязанской области, занесенных в 2019 году на Доску почета строителей, вошел Сергей Анисимов, плотник-бетонщик ГК «Зеленый сад».
8 августа во время торжественной церемонии в музыкальном театре председатель совета Союза строителей Рязанской области Лема Шаипов вручил Андрею Оришкевичу, директору по общим вопросам ГК «Зеленый сад», орден «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей.
Грамоты, подписанные президентом Российского Союза строителей Владимиром Яковлевым, за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие строительной отрасли Рязанской области получили:
Почетными грамотами Союза строителей Рязанской области за высокие показатели в труде и в связи с профессиональным праздником «День строителя» наградили:
Фото ГК «Зеленый сад»
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