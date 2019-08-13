«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выполняют ремонт с опережением графика

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги ремонтной программы в первом полугодии. Ряд ключевых мероприятий компании выполняют с опережением графика, сообщили в пресс-службе.

В этот период отремонтировали 6 922 трансформаторные подстанции напряжением 0,4/6-10 кВ и более 26 996 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 105% и 105% к плану нарастающим итогом соответственно.

«Проведен капитальный ремонт 49 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. Расчищено около 18 008 тысяч га просек воздушных линий (113% к плановым показателям нарастающим итогом). На реализацию этих мероприятий направлено 5,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные мероприятия ремонтной программы стартуют по окончании очередного осенне-зимнего периода, когда появляется возможность выводить из эксплуатации значительную часть нуждающегося в ремонте оборудования, и завершаются к концу сентября. Основной их объем приходится на лето.

«На ряде крупных и значимых объектов работы уже завершены. Среди них подстанции 110 кВ „Хворостянка“ в Липецкой области, „Сталелитейная“ и „Аксинино“ в Брянской области, „Ундол“ и „Муром“ во Владимирской области. На тульской подстанции 110/6 кВ „Гремячее“ в июне выполнен капитальный ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 10 МВА и 16 МВА», — рассказали энергетики.

В пресс-службе пояснили, что липецкая подстанция «Хворостянка» обеспечивает электроэнергией 80 населенных пунктов и около 18 тысяч потребителей региона, включая птицефабрику ОАО «Куриное царство», входящую в группу «Черкизово». Брянская «Аксинино» питает одноименную нефтеперекачивающую станцию магистрального нефтепроводо АО «Транснефть- Дружба». Среди крупнейших потребителей «Сталелейтейной» — Брянский автомобильный завод (входит в концерн «Алмаз-Антей») и один из самых крупных производителей и поставщиков вагонного литья в России — Бежицкий сталелитейный завод. Подстанции «Ундол» и «Муром» питают более 50 тысяч потребителей Владимирской области, включая кондитерскую фабрику «Ферреро Руссия» и крупнейшее промышленное предприятие региона — Муромский машиностроительный завод «Муроммаш». Подстанция «Гремячее», расположенная на границе тульской и рязанской энергосистем, обеспечивает электроснабжение сельхозпредприятий и ряда социально значимых объектов Новомосковского района.

В течение 2019 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проведут капитальный ремонт 12,140 тыс трансформаторных подстанций, а также капремонт 50,311 тыс километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ, в рамках которого заменят 40,841 тыс опор, 28,4 тыс. га просек воздушных ЛЭП 0,4-110 кВ расчистят от древесной и кустарной растительности. На реализацию ремонтной программы направят 10,29 млрд рублей.