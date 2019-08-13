На пожаре на улице Братиславской спасли десять человек

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ночь на вторник, 13 августа, на улице Братиславской загорелись два дома. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 1:02. Загорелись 15-этажный дом и многоквартирный двухэтажный дом.
Из-за загорания кресла пожар возник в подъезде. Площадь пожара составила два квадратных метра.
Отмечается, что во время происшествия эвакуировали трех человек, спасли десять людей. Никто не пострадал.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место выезжали пять автомобилей и 15 человек личного состава противопожарной службы.
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