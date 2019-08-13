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15:11, 13 августа 2019 179
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Правительство выделило шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

Правительство выделило шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

Правительство России выделило почти шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях покрытия расходов по тушению лесных пожаров выделить в 2019 году из резервного фонда правительства РФ Минобороны России бюджетные ассигнования в объеме 1787167,9 тысячи рублей и МЧС России — в объеме 2300633 тысяч рублей», — говорится в распоряжении.

Кроме того, почти два миллиарда выделены Рослесхозу на предоставление субвенций на мероприятия по тушению лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.


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