Правительство выделило шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

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Правительство России выделило почти шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров. Документ
«В целях покрытия расходов по тушению лесных пожаров выделить в 2019 году из резервного фонда правительства РФ Минобороны России бюджетные ассигнования в объеме 1787167,9 тысячи рублей и МЧС России — в объеме 2300633 тысяч рублей», — говорится в распоряжении.
Кроме того, почти два миллиарда выделены Рослесхозу на предоставление субвенций на мероприятия по тушению лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
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