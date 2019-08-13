Полиция рассказала о воскресном ДТП на улице Чапаева, которое устроил пьяный водитель

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 11 августа, около 23:50 на улице Чапаева столкнулись Renault Sandero и Audi A5. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
За рулем Renault был 35-летний пьяный рязанец. Он столкнулся на «встречке» с Audi A5, которым управлял 21-летний житель Рязани.
В ДТП пострадали оба водителя. Мужчину, ехавшего за рулем Renault, привлекли к ответственности.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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