Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:37, 13 августа 2019 159
 0    0

Полиция рассказала о воскресном ДТП на улице Чапаева, которое устроил пьяный водитель

Полиция рассказала о воскресном ДТП на улице Чапаева, которое устроил пьяный водитель

Фото: УМВД по Рязанской области

В воскресенье, 11 августа, около 23:50 на улице Чапаева столкнулись Renault Sandero и Audi A5. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

За рулем Renault был 35-летний пьяный рязанец. Он столкнулся на «встречке» с Audi A5, которым управлял 21-летний житель Рязани.

В ДТП пострадали оба водителя. Мужчину, ехавшего за рулем Renault, привлекли к ответственности.

Обстоятельства ДТП уточняются.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 33 627
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 16 620
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
9:24, 7 августа 2019 16 044
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 15 985
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 805
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум