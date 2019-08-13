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13:10, 13 августа 2019 293
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Подозреваемому в убийстве мужчины в Солотче предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве мужчины в Солотче предъявили обвинение

Жителю села Заборья Рязанского района предъявили обвинение в убийстве — по части 1 статьи 105 УК РФ. 42-летнего мужчину арестовали, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что вечером 29 июля рязанец выпивал с 56-летний знакомым в вагончике в зоне отдыха «Экологическая тропа здоровья» в Солотче. Между ними возникла ссора, во время которой подозреваемый несколько раз ударил ножом собутыльника.

От полученных ран пострадавший скончался на месте, а его знакомый выбросил нож и скрылся. Позже его задержали.

Расследование уголовного дела продолжается.


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