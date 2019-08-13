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Фото: Pixabay.com
Ночью в Калуге закроют железнодорожный переезд на улице Ленина. Об этом
Работы начнутся в 23:00 вторника, 13 августа, и завершатся в 6:00 среды.
Водителей просят обратить внимание на временные дорожные знаки.
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