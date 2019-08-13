На Московском шоссе иномарка сбила пенсионера

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в понедельник, 12 августа, на Михайловском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщила
В 22:00 около строения 1 33-летний водитель Chevrolet Lacetti сбил 65-летнего мужчину. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
С травмами пенсионера доставили в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПолиция рассказала подробности ДТП с мотоциклистом под Касимовом
|
cледующая новость →В МЧС назвали причину запаха гари в Рязани
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?