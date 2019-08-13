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Фото: Pixabay.com
Липецкий слесарь перевел полтора миллиона «колдунье», снимавшей порчу по переписке. Об этом
Житель Лебедяни прошлым летом в соцсети познакомился с мужчиной из другого города, который обещал решить его проблемы и снять порчу за деньги. Через некоторое время 41-летний липчанин стал общаться в интернете с девушкой, якобы также обладающей «магическим даром». Он продал свое имущество и взял несколько кредитов, чтобы оплатить услуги «колдунов».
«После каждого сеанса, „маги“ утверждали, что обряд нельзя останавливать, это грозит болезнью и смертью близких родственников мужчины, — рассказали в полиции. — Тревогу забили родственники лебедянца, заметившие, что с ним творится что-то неладное».
Оперативники выяснили, что потерпевшему с двух «фейковых» страниц писала 25-летняя безработная уроженка Костромской области, живущая в Волгодонске. На нее завели дело по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество»). Злоумышленнице грозит до десяти лет тюрьмы.
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