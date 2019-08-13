Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:12, 13 августа 2019 1 047
 0    0

Калугу ко Дню города украсят в стиле лоскутной мозаики

Калугу ко Дню города украсят в стиле лоскутной мозаики

Калугу ко Дню города украсят в стиле лоскутной мозаики. Об этом сообщил сайт городской управы.

На остановках общественного транспорта появятся портреты знаменитых калужан и постеры с портретами молодых талантливых горожан со слоганом «С каждым годом все моложе!».

«Этот эмоциональный посыл подчеркивает, что у города все впереди, есть кому его развивать», — пояснили в управе.

В знаковых местах планируют установить декоративные арки. Отмечается, что их затем могут использовать повторно, но с другим орнаментом.

Фотораму в сквере имени Ленина оформят в театральной тематике. К празднику также украсят автобусы, троллейбусы и маршрутки.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 32 876
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
9:24, 7 августа 2019 16 006
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
16:11, 11 августа 2019 15 993
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 8
8:55, 7 августа 2019 15 958
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 789
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум