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Калугу ко Дню города украсят в стиле лоскутной мозаики. Об этом
На остановках общественного транспорта появятся портреты знаменитых калужан и постеры с портретами молодых талантливых горожан со слоганом «С каждым годом все моложе!».
«Этот эмоциональный посыл подчеркивает, что у города все впереди, есть кому его развивать», — пояснили в управе.
В знаковых местах планируют установить декоративные арки. Отмечается, что их затем могут использовать повторно, но с другим орнаментом.
Фотораму в сквере имени Ленина оформят в театральной тематике. К празднику также украсят автобусы, троллейбусы и маршрутки.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».